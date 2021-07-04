Врачи заявили об отсутствии хронических болезней у умершего после прививки Pfizer украинца

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Житель Винницкой области сделал прививку от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer, но умер спустя несколько часов после введения лекарства.

Эксперты уже установили, что у 47-летнего мужчины не было постоянных проблем со здоровьем. Они указали, что причиной смерти украинца стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, сообщает пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации.

По предварительным данным, уроженец Украины сделал укол в мобильной бригаде, но спустя три часа обратился к врачам из-за тошноты и потери сознания. Медики попытались спасти пациента, но тот вскоре умер.