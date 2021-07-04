Сатановский: Киев не думает о своем будущем после угроз снести Крымский мост ракетой

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Политолог Евгений Сатановский сомневается, что новый украинский ракетный комплекс «Нептун» будет эффективным — это оружие устаревшее, ведь создано на базе советских разработок и «толку с него будет мало». Куда важнее, как в Киеве представляют будущее страны после резонансных заявлений об уничтожении этими ракетами Крымского моста.

3 июля в Киеве гендиректор ГККБ «Луч» Олег Коростелев заявил, что «Нептун» обойдется бюджету Украины в 40 миллионов долларов, то есть около 3 миллиардов рублей. А в июне 2019 года экс-глава СНБО Александр Турчинов подчеркивал, что Украина способна уничтожить Крымский мост «за несколько минут» с помощью этого оружия.

Сатановский задает риторический вопрос: возможно ли будущее Украины с теми перспективами, которые России непрерывно рисует команда президента Владимира Зеленского?

«А за базар кто будет отвечать? Или потомки древних шумеров и великих укров на самом деле себе ситуацию так представляют, что их фортели им бесконечно булут спускать с рук? И что Москва будет бесстрастно наблюдать за тем, как на Украине разрабатывают, производят и нацеливают на Крымский мост ракеты, а по соседству с Крымом возникают базы НАТО?», — рассуждает публицист в Telegram-канале «Армагеддоныч».

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Сатановский обратил внимание на политику Израиля в отношении Ирана и не исключил, что Киев настигнет аналогичная судьба: иранцы неоднократно угрожали израильтянам, но «периодически у Ирана то со специалистами, то с ядерными объектами что-то случается». Политолог вопрошает: кто подает украинским властям те «дурные идеи», что они постоянно озвучивают?

«Или сами, своим умом до этого дошли? Американцы? Так они точно за Киев Третью мировую войну начинать не будут. И ни из-за кого не будут. Не такие они идиоты…», — заключил публицист.

Ранее экономист Михаил Делягин озвучил сценарий экономического «удушения» Украины Россией.