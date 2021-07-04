Британский эсминец HMS Defender покинул Черноморский регион

Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Британский эсминец Defender вышел из Черного моря, сообщают СМИ.

Вместе с ним двигался и нидерландский фрегат Evertsen. Корабли направились в сторону Средиземного моря, сообщают "Известия". Суда прошли через пролив Босфор. Эскадренный миноносец и фрегат принимали участие в военно-морских учениях Sea Breeze с украинскими силами.

Эсминец Королевского флота HMS Defender 23 июня на три километра вторгся в российские воды у мыса Фиолент. В Минобороны РФ назвали произошедшее провокацией. Ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. Он сообщил, что в это же время неподалеку находился и самолет-разведчик США.