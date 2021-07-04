Доктор Мясников развенчал популярный миф о вакцине от коронавируса

wikipedia.org / Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Сведения о том, что после вакцинации от COVID-19 у человека происходит антитело-зависимое усиление инфекции являются парадоксальными, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников обратился к россиянам с просьбой исключить из своего лексикона термины "иммунитет" и "антитело-зависимое усиление". По мнению теледоктора, они являются оружием в неумелых руках.

"Сегодня околомедицинские круги муссируют о возможности такой реакции, в связи с вакцинацией. Сразу скажу — это не так", — отметил Мясников у себя в Telegram-канале.

Медик рассказал, что ученые столкнулись с такой проблемой примерно 20 лет назад. В то время они разрабатывали вакцину от коронавируса, который вызвал эпидемию пневмонии в 2002 году. Однако на сегодняшний день исследователи не знают ни одного достоверного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции.