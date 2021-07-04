Два уголовных дела возбудили в КБР после перестрелки с силовиками

РУФСБ России по Архангельской области /

Управление СК по Кабардино-Балкарии сообщило о возбуждении двух уголовных дел после ликвидации в республики пяти боевиков.

По данным ведомства, расследование проводится по статьям о незаконном владении оружием и взрывчатыми веществами и о посягательстве на жизнь правоохранителей.

В ночь на 3 июля сотрудники полиции и ФСБ блокировали две вооруженные группы в Нальчике и в окрестностях села Баксаненок. Обе группы состояли из пяти человек, их подозревали в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований.

В ответ на требование сдаться боевики открыли огонь, после этого всех нападавших ликвидировали. Среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.