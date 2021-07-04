Малыш попал в больницу после случайного выстрела себе в лицо под Саратовом

78.мвд.рф / пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Трехлетний ребенок выстрелил в себя из травматического пистолета. Врачи борются за его жизнь.

Инцидент произошел в городе Балаково Саратовской области накануне. Родители позволили трехлетнему сыну поиграть травматическим пистолетом. Мальчик направил дуло оружия себе в лицо и выстрелил. Пистолет был заряжен светошумовыми пулями.

Пострадавший был срочно госпитализирован с серьезными травмами. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое. Ему требуется операция.