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В 19FortyFive рассказали, чем для США закончится война "на два фронта" с РФ и Китаем

Армия
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В 19FortyFive рассказали, чем для США закончится война «на два фронта» с РФ и Китаем
Федеральное агентство новостей /

Американская армия не сможет одновременно вести две войны — против России и против Китая, считает военный аналитик Роберт Фарли.

В своем материале для портала 19FortyFive эксперт отметил, что подобный сценарий ведения боевых действий довольно сильно отразится на Вооруженных силах США, и продержаться в таком режиме они долго не смогут, пишет "ПолитРоссия".

По его мнению, конфликт с Пекином может развернуться в Тихом океане. Соединенные Штаты будут должны применить свои военно-морские силы, так как никто из союзников Вашингтона не захочет ввязываться в военные действия в Тихоокеанском регионе.

Что касается Москвы, то гипотетическая война между РФ и США, по предположению автора, будет происходить на территории Европы. В такой ситуации американские сухопутные войска будут рассчитывать на поддержку других стран-участниц Североатлантического альянса.

При этом Вашингтону придется задействовать свои военно-воздушные силы в обоих случаях. Также Фарли подчеркнул, что наличие у США ядерного оружия станет сдерживающим фактором для их противников, а потому оба конфликта пройдут без его применения.

#россия #сша #китай
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