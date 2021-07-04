Названо число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах

wikipedia.org / Iloilo Wanderer/CC BY-SA 3.0

Военный самолет разбился при попытке приземлиться на острове Холо, во время инцидента погибли не менее 17 человек, пишут местные СМИ.

Крушение военного самолета с 85 пассажирами на борту произошло на Филиппинах. Согласно последним данным, 15 человек успели спасти из горящего самолета С-130. Воздушное судно разбилось, пытаясь приземлиться на острове Холо. Количество выживших увеличилось до 40 человек, однако эти данные проверяются.

В настоящее время правоохранительные органы страны устанавливают обстоятельства происшествия.