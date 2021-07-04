Посол Антонов сообщил об отказе США отдавать России дипсобственность

mil.ru / Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Соединенные Штаты не собираются возвращать РФ отнятую дипсобственность. Об этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он сообщил, что отказ поступил от руководства Госдепартамента США. По его словам, отсутствие какого-либо продвижения по вопросу дипсобственности является одним из серьезнейших раздражителей.

"На сегодняшний день (у Вашингтона. — Прим. ред.) жесткая непримиримая позиция, с которой мы смириться не можем и не будем мириться. Мы намерены продолжать требовать, чтобы собственность нашу вернули", — подчеркнул дипломат.

Госдеп в 2017 году потребовал передать торговое представительство в Вашингтоне, российское генконсульство в Сан-Франциско и помещения торгпредства в Нью-Йорке американской стороне. Москва назвала этот случай недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.