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Страшная авиакатастрофа с участием военного самолета произошла на Филиппинах

Происшествия
/ Обновлено: 04 июля 2021 08:47 128

Страшная авиакатастрофа с участием военного самолета произошла на Филиппинах
Информагентство Nation News / Джордж Барбудос

Военный самолет, на борту которого, по предварительной информации, находилось 85 человек, разбился на Филиппинах, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на генерала ВС страны.

По имеющейся информации, из полыхающего воздушного судна удалось спасти 15 человек. На данный момент спасательные мероприятия на месте авиакатастрофы продолжаются. Как сообщили в агентстве, генерал надеется, что остальных находившихся на борту людей также удастся спасти.

Военный самолет потерпел крушение при попытке приземления на юго-западе Филиппин. Воздушное судно должно было сесть на острове Холо. На данный момент прочие подробности и обстоятельства происшествия неизвестны.

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