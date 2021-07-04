Страшная авиакатастрофа с участием военного самолета произошла на Филиппинах

Информагентство Nation News / Джордж Барбудос

Военный самолет, на борту которого, по предварительной информации, находилось 85 человек, разбился на Филиппинах, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на генерала ВС страны.

По имеющейся информации, из полыхающего воздушного судна удалось спасти 15 человек. На данный момент спасательные мероприятия на месте авиакатастрофы продолжаются. Как сообщили в агентстве, генерал надеется, что остальных находившихся на борту людей также удастся спасти.

Военный самолет потерпел крушение при попытке приземления на юго-западе Филиппин. Воздушное судно должно было сесть на острове Холо. На данный момент прочие подробности и обстоятельства происшествия неизвестны.