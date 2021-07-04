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Возвращающимся из отпуска дали советы по комфортному вхождению в рабочий ритм

Общество
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Возвращающимся из отпуска дали советы по комфортному вхождению в рабочий ритм
pixabay.com / Claudio_Scott

Люди, вернувшиеся из отпуска, должны разрешить себе пониженную работоспособность для комфортного вхождения в рабочий ритм.

Советами с отпускниками поделились врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг и клинический психолог Михаил Хорс. Они рассказали, как правильно себя вести на работе после отдыха.

"Конкретный совет такой не наваливать на себя обязательств. Понять, что есть период после отпуска напряженный, он обязательно будет. И понятно, что в этом состоянии адаптации к работе после отпуска будет пониженная работоспособность", подчеркнул Хорс в беседе с RT.

Файнзильберг порекомендовал провести отпуск так, чтобы можно было соскучиться по работе. Возвращаться с отдыха он советует с позитивным настроем.

#отпуск #работа #психолог
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