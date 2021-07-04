Возвращающимся из отпуска дали советы по комфортному вхождению в рабочий ритм

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Люди, вернувшиеся из отпуска, должны разрешить себе пониженную работоспособность для комфортного вхождения в рабочий ритм.

Советами с отпускниками поделились врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг и клинический психолог Михаил Хорс. Они рассказали, как правильно себя вести на работе после отдыха.

"Конкретный совет такой — не наваливать на себя обязательств. Понять, что есть период после отпуска напряженный, он обязательно будет. И понятно, что в этом состоянии адаптации к работе после отпуска будет пониженная работоспособность", — подчеркнул Хорс в беседе с RT.

Файнзильберг порекомендовал провести отпуск так, чтобы можно было соскучиться по работе. Возвращаться с отдыха он советует с позитивным настроем.