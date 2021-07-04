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Трамп обвинил администрацию Байдена в бездействии по "Северному потоку — 2"

Политика
/ Обновлено: 04 июля 2021 07:50 90

Трамп обвинил администрацию Байдена в бездействии по «Северному потоку — 2»
Федеральное агентство новостей /

Администрация действующего президента США Джо Байдена виновата в подаче "зеленого света" для "Северного потока — 2". Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп на митинге.

По словам Трампа, только лично он смог серьезно затруднить проект. Однако Байден, вместо препятствия "Северному потоку — 2", запретил американский трубопровод Keystone XL, считает бывший президент США.

"Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу", возмутился Трамп.

В ответ на обвинения в недостаточной жестокости по отношению к Москве экс-хозяин Белого дома отметил, что остановил "СП-2", в то время как Байден "немедленно дал ему зеленый свет". При этом Трамп напомнил, что он имеет "очень, очень хорошие отношения" с российским президентом Владимиром Путиным, что, по его мнению, "по-настоящему хорошо".

#дональд трамп #сша #джо байден #Северный поток — 2
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