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Сокращение квот на труд иностранцев позволит поднять зарплату россиянам

Экономика
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Сокращение квот на труд иностранцев позволит поднять зарплату россиянам
Федеральное агентство новостей /

Ввоз мигрантов провоцирует несправедливую конкуренцию для россиян. Сокращение квот на иностранную рабочую силу позволит повысить зарплаты работникам России.

Стоимость рабочей силы дешевеет из-за ввоза в РФ трудовых мигрантов. Россияне вынуждены конкурировать с иностранцами, но граждане государства просто не смогут выжить, получая низкий доход, считает президент компании "Мираторг" Виктор Линник.

"Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком?" цитирует Линника РБК.

Решить проблему с низкими зарплатами можно несколькими способами. Один из них — ограничение квот в три-четыре раза на ввоз трудовых мигрантов. Есть смысл заменить иностранных рабочих заключенными, подчеркнул президент "Мираторга".

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