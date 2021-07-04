Сокращение квот на труд иностранцев позволит поднять зарплату россиянам

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Ввоз мигрантов провоцирует несправедливую конкуренцию для россиян. Сокращение квот на иностранную рабочую силу позволит повысить зарплаты работникам России.

Стоимость рабочей силы дешевеет из-за ввоза в РФ трудовых мигрантов. Россияне вынуждены конкурировать с иностранцами, но граждане государства просто не смогут выжить, получая низкий доход, считает президент компании "Мираторг" Виктор Линник.

"Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком?" — цитирует Линника РБК.

Решить проблему с низкими зарплатами можно несколькими способами. Один из них — ограничение квот в три-четыре раза на ввоз трудовых мигрантов. Есть смысл заменить иностранных рабочих заключенными, подчеркнул президент "Мираторга".