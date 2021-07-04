Легкий самолет АН-2 рухнул в Казахстане

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Самолет АН-2 потерпел бедствие на территории Казахстана, пилоты летательного аппарата остались в живых. Об этом сообщили в МЧС республики.

Известно, что воздушное судно занималось фермерской обработкой рисовых полей. Инцидент произошел неподалеку от города Кызылорды. Находившиеся на борту пилоты на данный момент госпитализированы.

Предварительно, состояние пилотов оценивается как удовлетворительное. Сам самолет принадлежал ТОО "Илиса". Об этом сообщили в пресс-службе Казахстана.