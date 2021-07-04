Страны ЕС навсегда попрощались с одноразовой пластиковой посудой

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Евросоюз ввел запрет на использование одноразовой пластиковой посуды. Тарелки, ватные палочки и соломинки должны были исчезнуть в странах ЕС с 3 июля.

О запрете на пластиковую посуду написал в Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс. В запретный список, по его словам, также попали контейнеры для еды и палочки для воздушных шариков.

"Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола и всеми товарами из оксоразлагаемого пластика", — сказано в твите Синкявичюса.

В Еврокомиссии ранее заявили, что на пластик приходится более 80% отходов в морях. Одноразовые изделия представляют большую опасность для морской фауны.