Элементы российского ядерного буксира «Зевс» пройдут испытания на МКС

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Капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс” будет испытан на борту Международной космической станции (МКС).

Испытания намерен провести в рамках эксперимента "Капля-2-2" Центр Келдыша (предприятие Роскосмоса). Об этом сказано в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

Семь лет назад на МКС прошел эксперимент "Капля-2". Тогда случился сбой научной аппаратуры. Испытания пришлось преждевременно прекратить. Ученые при этом получили необходимые данные.

Макет ядерного буксира "Зевс" был впервые представлен в 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС. На форуме "Армия-2020" презентовали трехмерную графику его работы в космическом пространстве.