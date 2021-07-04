Трамп увидел превосходство прямых конкурентов США над руководством страны

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил о слабости нынешнего политического руководства страны перед Россией, Ираном и Китаем.

В первую очередь это касается энергетической сферы. По мнению Трампа, страна уже в ближайшие несколько недель может потерять свою независимость от России и стран Ближнего Востока в этой области.

Трамп напомнил, что благодаря его усилиям был затруднен процесс реализации российского газопровода "Северный поток — 2". Он упомянул, что нынешний президент США Джо Байден виноват в продолжении его строительства.