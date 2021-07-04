Многоэтажный дом пережил пожар после грозы в Екатеринбурге

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Пожарные Екатеринбурга в ночь на 4 июля устранили огонь в многоэтажном доме, который произошел из-за возгорания на кухне в одной из квартир.

Сотрудники службы незамедлительно прибыли на место происшествия и обнаружили густой дым. При этом из дома было эвакуировано порядка пяти человек. Кроме этого, десять взрослых покинули многоэтажку до приезда специалистов, отмечает E1.ru.

Причиной распространения огня стало возгорание в одной из квартир дома. Также многие жители отмечают, что до инцидента во время грозы были замечены перебои с электричеством.