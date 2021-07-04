Зеленский указом исключил гагаузов из списка коренных народов Украины

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Гагаузы живут на территории Украины более 250-ти лет и являются коренным народом этой страны. Об этом заявил глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло.

Глава государства Владимир Зеленский предложил законопроект, который 1 июля приняла Верховная рада. Ассоциация подавала поправки к документу, но те так и не были приняты.

"Гагаузы — это тоже коренной народ. Мы живем здесь уже более двухсот пятидесяти лет. И полностью подпадаем под определение коренного народа Украины", — отметил Димчогло.

Гагаузский язык до сих пор преподают в местных школах с первого по 11 класс. С принятием нового закона обучение будет осуществляться только первые четыре года. Представитель народа заверил, что забывать о гагаузах никак нельзя.