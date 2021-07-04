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Трамп предупредил администрацию Байдена о грядущей энергозависимости

Политика
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Трамп предупредил администрацию Байдена о грядущей энергозависимости
Федеральное агентство новостей /

США скоро станут зависимы от поставок энергоносителей из других стран, если действия администрации главы Белого дома продолжатся, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

По словам бывшего главы Белого дома, Соединенные Штаты могут перейти на энергетическую зависимость уже в ближайшие две недели. Трамп считает, что в плюсе от деструктивных действий администрации Байдена останутся Германия и Китай.

"Через две недели вы больше не будете энергонезависимыми", отметил бывший президент США.

Администрация действующего американского лидера в январе ввела мораторий на аренду федеральных земель для создания нефтяных и газовых месторождений. Решением суда он утратил силу в июне, соответствующее требование выдвигала республиканская партия.

#сша #трамп #белый дом
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