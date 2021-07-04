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Власти Крыма заявили о готовности принять президента Белоруссии

Политика
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Власти Крыма заявили о готовности принять президента Белоруссии
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Власти Крыма будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в социальной сети "ВКонтакте".

Сергей Аксенов отреагировал на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о посещении Крыма главой Белоруссии. Осталось визит согласовать, отметил глава республики.

"Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму", отметил Аксенов в соцсетях.

Представители белорусской общины и жители всех национальностей, по словам Аксенова, принимают активное участие в развитии полуострова. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет почувствовать себя в Крыму как дома, уверен глава республики.

#крым #лукашенко #аксенов
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