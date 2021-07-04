Власти Крыма заявили о готовности принять президента Белоруссии

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Власти Крыма будут рады принять президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в социальной сети "ВКонтакте".

Сергей Аксенов отреагировал на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о посещении Крыма главой Белоруссии. Осталось визит согласовать, отметил глава республики.

"Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму", — отметил Аксенов в соцсетях.

Представители белорусской общины и жители всех национальностей, по словам Аксенова, принимают активное участие в развитии полуострова. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет почувствовать себя в Крыму как дома, уверен глава республики.