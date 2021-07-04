Релаксация позволит избавиться от головной боли без таблеток

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Некоторые виды головной боли можно побороть без приема медикаментов. Однако иногда мигрень является поводом для обращения к врачу.

Головные боли делятся на два типа, среди которых первичные и вторичные. В первом случае неприятные ощущения появляются сами по себе, а во втором — являются последствием заболевания. Избавиться без таблеток можно лишь от первичных головных болей, пояснил врач-терапевт красногорской Клиники МЕДСИ Михаил Когтев в беседе с РИА Новости.

Чаще всего боль в голове спровоцирована стрессами, переживаниями и тревожными расстройствами. Это происходит из-за перенапряжения мозга. Справиться с таким видом боли можно путем релаксации. Речь идет о медитации, йоге и дыхательных практиках.

"Будут полезны медитация, йога, различные дыхательные практики — все, что отвлекает внимание человека от его проблем и внутренних конфликтов", — пояснил медик.

Однако настоящая мигрень требует врачебного лечения. В некоторых случаях она может стать симптомом серьезных заболеваний, в числе которых гипертония и даже инсульт. Тревожным звонком, требующим срочного обращения к специалисту, является тошнота при головной боли.