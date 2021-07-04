Финансист Сидоров предупредил об опасном способе инвестирования

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Вложение в высокорисковые инструменты инвестирования в современной экономической ситуации является одним из самых ненадежных способов преумножить свой капитал.

Инвестору следует иметь сбалансированный по уровню риска и диверсифицированный инвестиционный портфель. В нем "должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам", предупредил основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. Самой рискованным активом он назвал криптовалюту, передает "Прайм".

"На стоимость основных криптовалют существенно влияют заявления и действия различных регулирующих органов развитых стран. При нарастающем интересе к криптовалюте, в том числе и различных мошенников, государства будут вынуждены ужесточать регулирование этой сферы, что будет негативно влиять на курс криптовалют", — объяснил Сидоров.

Упование на быстрый доход часто заканчивается потерей средств и разочарованием. Лучше всего формировать сбережения на длительную перспективу.