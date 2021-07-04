Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Финансист Сидоров предупредил об опасном способе инвестирования

Экономика
75

Финансист Сидоров предупредил об опасном способе инвестирования
pixabay.com / stevepb

Вложение в высокорисковые инструменты инвестирования в современной экономической ситуации является одним из самых ненадежных способов преумножить свой капитал.

Инвестору следует иметь сбалансированный по уровню риска и диверсифицированный инвестиционный портфель. В нем "должны работать разные активы по уровню риска, валютам и странам", предупредил основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. Самой рискованным активом он назвал криптовалюту, передает "Прайм".

"На стоимость основных криптовалют существенно влияют заявления и действия различных регулирующих органов развитых стран. При нарастающем интересе к криптовалюте, в том числе и различных мошенников, государства будут вынуждены ужесточать регулирование этой сферы, что будет негативно влиять на курс криптовалют", объяснил Сидоров.

Упование на быстрый доход часто заканчивается потерей средств и разочарованием. Лучше всего формировать сбережения на длительную перспективу.

#инвестиции #сбережения #федор сидоров
Песков раскрыл детали инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма
Песков раскрыл детали инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма
Армия
13:59 | 4 июля
Жена Мамонова ответила на слухи о смерти актера
Жена Мамонова ответила на слухи о смерти актера
Общество
13:41 | 4 июля
Жителей Центральной России предупредили о надвигающейся жаре
Жителей Центральной России предупредили о надвигающейся жаре
Общество
13:29 | 4 июля