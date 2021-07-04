Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Врачи перечислили характерные симптомы COVID-19 от индийского штамма

Общество
255

Врачи перечислили характерные симптомы COVID-19 от индийского штамма
pixabay.com / derneuemann

Россияне, заразившиеся индийским штаммом коронавируса, часто жалуются на проблемы с ЖКТ. Об этом рассказал пульмонолог Алексей Никишенков.

Врачи обычно не знают, с какой мутацией коронавирусной инфекции имеют дело. Индийский штамм при этом, по словам пульмонолога, можно определить по характерному признаку — расстройству желудочно-кишечного тракта.

"Коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно кашель, слабость, миалгия", подчеркнул Никишенков в беседе с ТАСС.

О "желудочном синдроме", связанном с индийским штаммом, рассказал и врач-иммунолог Владимир Болибок. К известных симптомам в данном случае, по его словам, добавляются рвота и понос.

#врач #коронавирус #COVID-19 #индийский штамм
Песков раскрыл детали инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма
Песков раскрыл детали инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма
Армия
13:59 | 4 июля
Жена Мамонова ответила на слухи о смерти актера
Жена Мамонова ответила на слухи о смерти актера
Общество
13:41 | 4 июля
Жителей Центральной России предупредили о надвигающейся жаре
Жителей Центральной России предупредили о надвигающейся жаре
Общество
13:29 | 4 июля