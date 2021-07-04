Врачи перечислили характерные симптомы COVID-19 от индийского штамма

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Россияне, заразившиеся индийским штаммом коронавируса, часто жалуются на проблемы с ЖКТ. Об этом рассказал пульмонолог Алексей Никишенков.

Врачи обычно не знают, с какой мутацией коронавирусной инфекции имеют дело. Индийский штамм при этом, по словам пульмонолога, можно определить по характерному признаку — расстройству желудочно-кишечного тракта.

"Коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия", — подчеркнул Никишенков в беседе с ТАСС.

О "желудочном синдроме", связанном с индийским штаммом, рассказал и врач-иммунолог Владимир Болибок. К известных симптомам в данном случае, по его словам, добавляются рвота и понос.