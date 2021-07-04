Режим ЧС объявлен в 15 округах Флориды из-за тропического шторма «Эльза»

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Губернатор Флориды Рон Десантис ввел режим ЧС на территории 15 из 67 округов штата. Причиной такого решения стало приближение тропического шторма "Эльза".

Объявление режима ЧС открывает перед местными властями возможность использовать дополнительные фонды и задействовать больше ресурсов в борьбе с последствиями шторма. Они смогут подключить к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.

Шторм "Эльза" сформировался несколько дней назад в Атлантическом океане. Его приближение к Флориде прогнозируется в начале следующей недели.