Сторонники Трампа собрались на очередном митинге в поддержку своего лидера

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Собрание сторонников бывшего президента США Дональда Трампа проходит в эти минуты во Флориде. Участники митинга называют его настоящим главой государства.

Первая аналогичная встреча состоялась 26 июня в городе Веллингтон, штат Огайо. На этот раз митинг прошел на фоне обрушения жилого дома в Серфсайде, где погибли 24 человека.

По данным местных СМИ, сторонники Трампа начали собираться в месте проведения митинга задолго до его начала. В толпе были замечены люди в футболках праворадикальных организаций, в том числе "Гордые парни", которые принимали участие в захвате здания Капитолия 6 января 2021 года.