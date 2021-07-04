Депутат ОПЗЖ Кива заявил о подмене Зеленского

president.gov.ua / Офіс Президента України

Президента Украины Владимира Зеленского подменили на "двойника". Такое ироничное заявление сделал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в соцсетях.

Он разместил ролик, в котором Зеленский рассуждает об отношениях граждан России и Украины. Это видео было снято задолго до его президентства. Нынешний украинский лидер называет россиян и украинцев братскими народами.

"Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!" — написал Кива.

Сейчас же Владимир Зеленский принимает русофобские законы. Он исключил русских из списка коренных народов Украины.