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Власти Кузбасса планируют привлечь туристов к летнему отдыху в регионе

Общество
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Власти Кузбасса планируют привлечь туристов к летнему отдыху в регионе
pixabay.com /

Местные власти Кузбасса намерены привлечь большее число российских туристов в регион на летний отдых. Так они предлагают посетить Горную Шорию.

Большая территория, расположенная в Кемеровской области, прежде всего известна своим горнолыжным курортом Шерегеш. В зимний период 2020-2021 года его посетило порядка двух миллионов человек со всей страны, передают "Известия".

Летом туристы здесь могут насладиться активным отдыхом и уединением с природой. Также у российских гостей есть возможность отправиться на сплав на катамаране по Кедровой реке и приготовить лагман на костре. Кроме этого, предлагается насладиться таежными видами на моторной лодке.

#отдых #туризм #кузбасс
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