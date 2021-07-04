Власти Кузбасса планируют привлечь туристов к летнему отдыху в регионе

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Местные власти Кузбасса намерены привлечь большее число российских туристов в регион на летний отдых. Так они предлагают посетить Горную Шорию.

Большая территория, расположенная в Кемеровской области, прежде всего известна своим горнолыжным курортом Шерегеш. В зимний период 2020-2021 года его посетило порядка двух миллионов человек со всей страны, передают "Известия".

Летом туристы здесь могут насладиться активным отдыхом и уединением с природой. Также у российских гостей есть возможность отправиться на сплав на катамаране по Кедровой реке и приготовить лагман на костре. Кроме этого, предлагается насладиться таежными видами на моторной лодке.