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Пушков припомнил украинцам Крым на форме после крупного поражения от Англии

Спорт
/ Обновлено: 04 июля 2021 01:13 87

Пушков припомнил украинцам Крым на форме после крупного поражения от Англии
twitter.com / @Alexey_Pushkov

Контур Крыма на экипировке не спас сборную Украины от провального поражения от Англии в четвертьфинале Евро-2020. Об этом заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков в соцсети.

По словам сенатора, англичане показали блестящий футбол в прошедшей игре. Однако Украине в противостоянии с Англией не помог даже "контур Крыма на форме игроков", и подопечные Андрея Шевченко были всухую разгромлены.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Матч англичан и украинцев прошел в субботу Риме. Встреча двух команд завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта. Английская команда заработала путевку в полуфинал турнира, где встретится с Данией.

#украина #футбол #пушков #англия #совет федерации #евро-2020
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