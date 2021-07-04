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Контур Крыма на экипировке не спас сборную Украины от провального поражения от Англии в четвертьфинале Евро-2020. Об этом заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков в соцсети.

По словам сенатора, англичане показали блестящий футбол в прошедшей игре. Однако Украине в противостоянии с Англией не помог даже "контур Крыма на форме игроков", и подопечные Андрея Шевченко были всухую разгромлены.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Матч англичан и украинцев прошел в субботу Риме. Встреча двух команд завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта. Английская команда заработала путевку в полуфинал турнира, где встретится с Данией.