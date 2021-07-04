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Байден не уверен в причастности России к недавней кибератаке в США

Политика
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Байден не уверен в причастности России к недавней кибератаке в США
Global Look Press / European Union/XinHua

Президент США Джо Байден заявил, что Россия, вероятно, не причастна к недавней кибератаке с использованием вируса-вымогателя. Об этом сообщило издание Reuters.

Глава государства отметил, что власти страны "не уверены", кто именно несет ответственность за произошедшее. Согласно предварительной версии федерального правительства США, РФ не причастны к этому инциденту.

Байден поручил специальным службам провести следствия по факту произошедшего. Глава администрации Белого дома также добавил, что Соединенные Штаты должны знать о результатах этой работы.

Ранее Байден отреагировал на сообщения средств массовой информации о завершении вывода американских ВС из Афганистана. По его словам, данные, которые распространяют СМИ, не соответствуют действительности.

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