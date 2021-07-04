Сборная Англии разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

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Сборная Англии по футболу одержала уверенную победу в матче четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, забив Украине четыре безответных мяча.

Начало разгрому положил форвард англичан Гарри Кейн, открыв счет в начале первого тайма. Украина имела пару неплохих моментов, однако защитник Гарри Магуайр, а затем Гарри Кейн, записав на свой счет дубль, лишили всех надежд команду Андрея Шевченко на возможное возвращение в игру. Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон на 61-ой минуте забил четвертый и последний мяч на этом Евро-2020 в ворота сборной Украины.

Англичане, уверенно переиграв украинскую команду со счетом 4:0, вышли в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Соперниками подопечных Гарета Саутгейта по 1/2 финала Евро-2020 станут футболисты Дании.