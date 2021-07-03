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Вандалы надругались над могилой Тесака в Москве

Происшествия
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Вандалы надругались над могилой Тесака в Москве
Nation News / Наталья Агеенко

Неизвестные в Москве попытались сжечь могилу националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Соответствующие фото появились в соцсетях.

На Кунцевском кладбище, где похоронен Тесак, вандалы спалили его портрет. Как сообщил адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик в беседе с РЕН ТВ, с ним связался отец погибшего. В скором времени родные Тесака хотят обратиться в правоохранительные органы по поводу этого происшествия.

t.me / tesak_all_videos

Марцинкевич погиб 16 сентября 2020 года. Его нашли мертвым в Челябинске, где он отбывал тюремный срок в одиночной камере СИЗО. По официальным заявлениям Следственного комитета, Тесак покончил с собой.

#москва #тесак #Максим Марцинкевич #кунцевское кладбище
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