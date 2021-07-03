Гарри Кейн оформил дубль в матче против Украины на Евро-2020

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Нападающий национальной сборной Англии Гарри Кейн отправил третий мяч в ворота голкипера Украины Георгия Бущана. Команда Андрея Шевченко в шаге от вылета с Евро-2020.

В начале второго тайма преимущество англичан удвоил защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайер. Затем счет до разгромного довел его тезка — Гарри Кейн.

Ранее сборная Дании обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Соперниками скандинавов по 1/2, скорее всего, станет команда Англии.