Крупнейший медиахолдинг ЯНАО обзавелся новым сайтом

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Медиахолдинг Ямало-Ненецкого автономного округа запустил новый сайт yamal-media.ru. О его создании рассказал гендиректор компании Сергей Добрынин.

Прежний сайт "Ямал-Регион" запустили десять лет назад. Со временем портал устарел и стал неудобным для пользователей и современной аудитории. Перед разработчиками поставили задачу сделать быстрый и простой интернет-ресурс, передает "Ямал-Медиа".

"Теперь наша задача — пополнять сайт новостями, интересными и важными каждому ямальцу. Появятся новые форматы: тесты, лонгриды, фотогалереи", — поделился Сергей Добрынин.

Изменения медиахолдинга затронули другие издания, вошедшие в структуру компании. Так "Север-Пресс" и "Красный Север" получили новые логотипы, а телеканалу досталось еще и новое название. Наполнение "Ямала" подчеркивает северную идентичность. Редакциям подготовили правила по подготовке новостей, чтобы каждый материал был понятен аудитории.