Президента Белоруссии Лукашенко пригласили посетить Крым

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Белорусского лидера Александра Лукашенко пригласили посмотреть Крымский полуостров. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время одного из прямых эфиров на телеканале "Россия-1" Пескову был задан вопрос, ждут ли главу белорусского государства Александра Лукашенко в Крыму.

"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", — сообщил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Российские власти надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество с белорусскими партнерами, сообщается в поздравительной телеграмме.