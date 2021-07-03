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Президента Белоруссии Лукашенко пригласили посетить Крым

Политика
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Президента Белоруссии Лукашенко пригласили посетить Крым
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Белорусского лидера Александра Лукашенко пригласили посмотреть Крымский полуостров. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время одного из прямых эфиров на телеканале "Россия-1" Пескову был задан вопрос, ждут ли главу белорусского государства Александра Лукашенко в Крыму.

"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", сообщил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Российские власти надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество с белорусскими партнерами, сообщается в поздравительной телеграмме.

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