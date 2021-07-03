Четыре человека стали жертвами крушения самолета в Гаити

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Легкомоторный самолет потерпел крушение в западной части Гаити. Находившиеся на борту четыре пассажира погибли, передает издание Haiti Press Network.

Двухмоторный самолет летел из столицы Гаити, города Порт-о-Пренс, в Жакмель в пятницу. Воздушное судно потерпело крушение около коммуны Леоган, передает местное издание.

На борту судна находились шесть человек. По предварительным данным, четверо пассажиров погибли, среди выживших — два пилота. Их состояние пока неизвестно. Другое агентство, Франс Пресс, сообщает о шести умерших, ссылаясь на представителя местных властей. Причины трагедии выясняются.