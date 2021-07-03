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Четыре человека стали жертвами крушения самолета в Гаити

Происшествия
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Четыре человека стали жертвами крушения самолета в Гаити
wikipedia.org / Yuriy Novostavskyy/CC BY-SA 4.0

Легкомоторный самолет потерпел крушение в западной части Гаити. Находившиеся на борту четыре пассажира погибли, передает издание Haiti Press Network.

Двухмоторный самолет летел из столицы Гаити, города Порт-о-Пренс, в Жакмель в пятницу. Воздушное судно потерпело крушение около коммуны Леоган, передает местное издание.

На борту судна находились шесть человек. По предварительным данным, четверо пассажиров погибли, среди выживших два пилота. Их состояние пока неизвестно. Другое агентство, Франс Пресс, сообщает о шести умерших, ссылаясь на представителя местных властей. Причины трагедии выясняются.

#самолет #крушение #смерть
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