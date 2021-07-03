Дания обыграла Чехию в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу

ТАСС / Darko Vojinovic

Футболисты сборной Дании одержали третью подряд победу на Евро-2020 и вышли в полуфинал турнира.

Сборная Дании стала третьим полуфиналистом Евро-2020, обыграв чешскую национальную команду. После первого тайма матча в Баку команда Каспера Юльманна вела со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Томас Дилейни и Каспер Дольберг. Во втором тайме Патрик Шик поразил ворота Каспера Шмейхеля, однако сравнять счет чешской сборной не удалось.

В полуфинале Евро-2020 сборная Дании сыграет с победителем матча Украина — Англия. Последний четвертьфинал континентального первенства начнется в 22 часа по московскому времени на римском стадионе "Олимпико". Действующим победителем турнира является сборная Португалии.