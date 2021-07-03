Таджикистанские пограничники пропустили в страну более 300 афганских военных

Global Look Press / Sayed Mominzadah / XinHua

Бойцы погранвойск Таджикистана позволили пересечь государственную границу более чем 300 афганским военным, которые до этого вели бои с террористами.

В пресс-центре погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана рассказали, что решение пропустить военнослужащих из Афганистана было принято из "принципов гуманизма и добрососедства". Они перешли границу через охраняемый участок между 5-й погранзаставой "Истиклол" и 6-й погранзаставой "Саригор".

До этого афганские солдаты вели бой с движением "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в РФ). На данный момент боевики движения заняли несколько сел провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации