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Таджикистанские пограничники пропустили в страну более 300 афганских военных

Армия
/ Обновлено: 03 июля 2021 20:50 72

Таджикистанские пограничники пропустили в страну более 300 афганских военных
Global Look Press / Sayed Mominzadah / XinHua

Бойцы погранвойск Таджикистана позволили пересечь государственную границу более чем 300 афганским военным, которые до этого вели бои с террористами.

В пресс-центре погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана рассказали, что решение пропустить военнослужащих из Афганистана было принято из "принципов гуманизма и добрососедства". Они перешли границу через охраняемый участок между 5-й погранзаставой "Истиклол" и 6-й погранзаставой "Саригор".

До этого афганские солдаты вели бой с движением "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в РФ). На данный момент боевики движения заняли несколько сел провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

#афганистан #граница #таджикистан
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