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Экс-игрок сборной РФ по мини-футболу Сомхишвили погиб при падении с балкона

Происшествия
/ Обновлено: 03 июля 2021 20:41 60

Экс-игрок сборной РФ по мини-футболу Сомхишвили погиб при падении с балкона
mfc-kprf.ru / Мини-футбольный клуб КПРФ

Бывший участник отечественной сборной по мини-футболу Георгий Сомхишвили погиб после падения с высоты в столице.

По предварительным данным, 35-летний мужчина находился на лоджии и смотрел в телефон, но в какой-то момент он решил перелезть на общий балкон. Его усилия не увенчались успехом, спортсмен сорвался с высоты 15-го этажа, передает РЕН ТВ. Вскоре на место происшествия прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины от полученных травм.

Сомхишвили был защитником мини-футбольного клуба КПРФ, а также играл в составе сборной РФ, проведя две игры за свою страну в 2007 году.

#москва #смерть #Сомхишвили
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