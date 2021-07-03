Экс-игрок сборной РФ по мини-футболу Сомхишвили погиб при падении с балкона

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Бывший участник отечественной сборной по мини-футболу Георгий Сомхишвили погиб после падения с высоты в столице.

По предварительным данным, 35-летний мужчина находился на лоджии и смотрел в телефон, но в какой-то момент он решил перелезть на общий балкон. Его усилия не увенчались успехом, спортсмен сорвался с высоты 15-го этажа, передает РЕН ТВ. Вскоре на место происшествия прибыли медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины от полученных травм.

Сомхишвили был защитником мини-футбольного клуба КПРФ, а также играл в составе сборной РФ, проведя две игры за свою страну в 2007 году.