Экс-чемпион UFC Нурмагомедов почтил память покойного отца

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись со своим покойным отцом.

Отца известного спортсмена не стало ровно год назад — 3 июля 2020 года. Абдулманапу Нурмагомедову было 58 лет. Экс-чемпион UFC Нурмагомедов почтил его память и признался, что уход из жизни родителя заставил его многое переосмыслить.

"Сегодня уже год, как отца нет с нами. Это событие увеличило мое убеждение в том, что в этом мире нам ничего не принадлежит: ни наши дети, ни наши родители, ни наше имущество. Все что мы имеем — все временно", — написал Хабиб Нурмагомедов под фотографией отца.

Борец провел 29 поединков — из них все закончились его победой. Последний бой Нурмагомедова прошел в октябре 2020 года. После встречи с американским борцом Джастином Гейджи он решил завершить карьеру.