«Зенит» не смог обыграть «Шальке» в первом матче на летнем сборе в Австрии

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Петербургский "Зенит" завершил вничью товарищеский матч с немецким "Шальке", который прошел на предсезонном сборе в австрийском Куфштайне.

Первую контрольную встречу на летнем тренировочном сборе в Австрии провели футболисты "Зенита" 3 июля. Матч с "Шальке" завершился нулевой ничьей. Стоит отметить, что на 65-й минуте игры вратарь петербургского клуба Даниил Одоевский отразил удар с 11-метровой отметки.

На сборе в Австрии "Зениту", который является действующим чемпионом России по футболу, предстоит провести еще две контрольные встречи. Игры с "Вердером" и "Карлсруэ" пройдут 7 и 11 июля соответственно.