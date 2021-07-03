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"Зенит" не смог обыграть "Шальке" в первом матче на летнем сборе в Австрии

Спорт
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«Зенит» не смог обыграть «Шальке» в первом матче на летнем сборе в Австрии
vk.com / ФК Зенит

Петербургский "Зенит" завершил вничью товарищеский матч с немецким "Шальке", который прошел на предсезонном сборе в австрийском Куфштайне.

Первую контрольную встречу на летнем тренировочном сборе в Австрии провели футболисты "Зенита" 3 июля. Матч с "Шальке" завершился нулевой ничьей. Стоит отметить, что на 65-й минуте игры вратарь петербургского клуба Даниил Одоевский отразил удар с 11-метровой отметки.

На сборе в Австрии "Зениту", который является действующим чемпионом России по футболу, предстоит провести еще две контрольные встречи. Игры с "Вердером" и "Карлсруэ" пройдут 7 и 11 июля соответственно.

#зенит #австрия #товарищеский матч #шальке
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