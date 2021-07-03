«Людей жалко»: Сатановский уверен, что США не будут спасать своих союзников в Афганистане

flickr.com / The U.S. Army

Политолог Евгений Сатановский считает, что сотрудничавших с американскими ВС афганцев бросят на произвол судьбы после вывода войск США из Афганистана. Когда запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан»* установит контроль над страной, местных союзников США «вырежут вместе с семьями».

«Людей жалко. Что Штаты их бросят, нет никаких сомнений — так и во Вьетнаме было с их местными союзниками, и много где ещё. На Вашингтон полагаться… Вместе с семьями — 50 тысяч душ. Переводчики, проводники, офисный состав», — пишет Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Ранее США попросили Казахстан, Узбекистан и Таджикистан «временно принять» 9 тысяч афганцев, которые сотрудничали с американскими военными. Как отмечает Сатановский, «нет ничего более постоянного, чем временные вещи, особенно, когда имеешь дело с Америкой».

«Демократия, права человека, американская мечта и американский же образ жизни… Главное достоинство Америки в том, что она сама себя максимально красиво продает. Не страна, а рекламный агент. А потом те, кто ей поверил и стал на нее работать, оказываются, вместе со своими близкими, даже не у разбитого корыта, а перед смертельной угрозой», — заметил политолог.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

По мнению Сатановского, временно осевшие в трех странах СНГ афганцы не получат возможности съехать в Соединенные Штаты. Эксперт напомнил арабскую поговорку про США: «Быть врагом Америки опасно, но быть ее другом, опасней вдвое». С Афганистаном так и случилось: «для очистки совести» запросили для своих афганских сотрудников убежище в соседних государствах — и хватит.

«Это же Америка, детка! С ней всегда так бывает. И, кстати, со всеми остальными точно так же будет. Из Грузии и Молдавии, Прибалтики и с Украины. Да и тех, кто из Восточной Европы, если что, та же участь, что и афганцев ждет. Про наших и не говорим…», — заключил политолог.

Накануне американские войска покинули главную военную базу в Афганистане, оставив афганцам авиабазу Баграм и здание «Всемирного торгового центра». Подробнее о том, как проходит процесс вывода военного контингента, читайте в нашей статье.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации