Полиция Лас-Вегаса задержала мужчину, натершего беконом дом соседей-мусульман

pixabay.com /

Житель США в качестве мести соседям, исповедующим мусульманство, решил использовать сырую свинину.

Полиция Лас-Вегаса задержала 58-летнего мужчину, которого обвинили в преследовании и причинении неудобств, основанных на расовой, этнической или религиозной ненависти, сообщает издание KTNV.

Правоохранители связались с пострадавшей семьей и выяснили, что те пытались подружиться с дебоширом. Однако тот не шел на контакт и отправлял им оскорбительные сообщения. Также люди показали оперативникам запись, на которой хулиган использует мясо, натирая стены дома, а также автомобиль. Пострадавшие назвали поступок соседа "отвратительным".