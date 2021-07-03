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Полиция Лас-Вегаса задержала мужчину, натершего беконом дом соседей-мусульман

Происшествия
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Полиция Лас-Вегаса задержала мужчину, натершего беконом дом соседей-мусульман
pixabay.com /

Житель США в качестве мести соседям, исповедующим мусульманство, решил использовать сырую свинину.

Полиция Лас-Вегаса задержала 58-летнего мужчину, которого обвинили в преследовании и причинении неудобств, основанных на расовой, этнической или религиозной ненависти, сообщает издание KTNV.

Правоохранители связались с пострадавшей семьей и выяснили, что те пытались подружиться с дебоширом. Однако тот не шел на контакт и отправлял им оскорбительные сообщения. Также люди показали оперативникам запись, на которой хулиган использует мясо, натирая стены дома, а также автомобиль. Пострадавшие назвали поступок соседа "отвратительным".

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