В Таджикистане сделали обязательной вакцинацию от COVID-19

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Власти Таджикистана ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 18 лет. Об этом сообщается на сайте Национального информагентства Таджикистана "Ховар".

Согласно информации, лица, не прошедшие процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, должны обратиться за медпомощью в местное медицинское учреждение или воспользоваться услугами семейного врача.

Помимо прочего, население призвали не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, не посещать многолюдные мероприятия и посоветовали строго соблюдать правила личной гигиены.