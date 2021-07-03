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В минобороны Японии предупредили США о новом Перл-Харборе

Армия
/ Обновлено: 03 июля 2021 19:20 137

В минобороны Японии предупредили США о новом Перл-Харборе
mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

США следует с настороженностью относиться к учениям Военно-морского флота РФ в районе Гавайских островов, считает замглавы Министерства обороны Японии Ясухидэ Накаяма.

Как передает Daily Express, заместитель министра напомнил о нападении японской армии в годы Второй мировой войны на американскую базу Перл-Харбор и сравнил его с нынешними учениями ВМФ России.

"Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью", — заявил Накаяма.

Помимо этого, он призвал Вашингтон проводить политику сдерживания в отношения Китая, который, по его мнению, координирует военные учения с РФ.

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