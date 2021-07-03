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Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Австрии в Шпильберге

Спорт
/ Обновлено: 03 июля 2021 18:51 71

Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Австрии в Шпильберге
Global Look Press / HOCH ZWEI

Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" завоевал поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Австрии.

Бельгийский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии, которая завершилась на автодроме в Шпильберге. Лучший круг 23-летний гонщик преодолел за 1 минуту 3,720 секунды. Второй результат показал Ландо Норрис, представляющий команду "Макларен". Пилот "Ред Булла" Серхио Перес занял третье место.

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за команду "Хаас", показал в квалификации Гран-при Австрии 20-й результат. Его напарник Мик Шумахер стал 19-м. Стоит отметить, что оба гонщика проводят дебютный сезон в "Формуле-1".

#формула-1 #ферстаппен #квалификация #автоспорт #гран-при австрии
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