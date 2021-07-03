Явлинский объяснил отказ от участия в думских выборах

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Статус депутата необязателен для того, чтобы работать в политической сфере, заявил сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Политик отказался баллотироваться в депутаты Госдумы, однако намерен помочь партии во время избирательной кампании. Явлинский пообщался с корреспондентом ТАСС и объяснил, что причиной отказа от участия в думских выборах стало желание дать дорогу молодым.

"Я никуда не денусь, я буду работать рядом с ними со всеми", — сказал Григорий Явлинский.

Он также добавил, что в политику должны прийти люди следующего поколения, которые смогут реализовать долгосрочные перемены в стране.