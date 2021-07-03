Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

Посольство Великобритании в Киеве упомянуло Крым в послании украинской сборной перед матчем Евро-2020. Провокационное заявление появилось в Twitter-аккаунте дипмиссии.

Матч между англичанами и украинцами в рамках 1/4 финала чемпионата Европы состоится 3 июля в 22:00 по московскому времени. Он будет проходить на стадионе "Олимпико", который находится в Риме. Британские дипломаты перед началом игры решили поддержать команду соперников.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым", — указано в публикации.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, большинство участников которого поддержали эту идею. Кремль не раз обращал внимание, что включение республики в состав страны прошло в полном соответствии со всеми нормами международного права.