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Британские дипломаты опубликовали провокационное заявление о Крыме перед матчем Евро-2020

Политика
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Британские дипломаты опубликовали провокационное заявление о Крыме перед матчем Евро-2020
Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

Посольство Великобритании в Киеве упомянуло Крым в послании украинской сборной перед матчем Евро-2020. Провокационное заявление появилось в Twitter-аккаунте дипмиссии.

Матч между англичанами и украинцами в рамках 1/4 финала чемпионата Европы состоится 3 июля в 22:00 по московскому времени. Он будет проходить на стадионе "Олимпико", который находится в Риме. Британские дипломаты перед началом игры решили поддержать команду соперников.

"Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым", — указано в публикации.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, большинство участников которого поддержали эту идею. Кремль не раз обращал внимание, что включение республики в состав страны прошло в полном соответствии со всеми нормами международного права.

#великобритания #украина #евро-2020
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