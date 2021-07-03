В Госдуме оценили утвержденную Путиным Стратегии национальной безопасности

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко отреагировал на утверждение Стратегии национальной безопасности. Политик высказался о важности принятия этого документа.

По словам представителя нижней палаты парламента, утвержденный 3 июля президентом России Владимиром Путиным документ является "важным элементом системы мер для обеспечения национальной безопасности нашей страны". Принятие новой редакции Стратегии нацбезопасности является таким же естественным и закономерным шагом, как утверждение, например, стратегии химико-биологической безопасности, отметил Геннадий Онищенко. Депутат добавил, что утверждение такого рода документов происходит в рамках закона о безопасности и является необходимым.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке подчеркнул, что именно эта стратегия ляжет в основу разработки мер, которые в дальнейшем пойдут на развитие науки, создание инфраструктуры и поддержку иных сфер.

"Это закономерный документ, который является важнейшим элементом для реализации закона и безопасности нашей страны", — заметил депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

С новой редакцией Стратегии нацбезопасности в России будут более жестко и последовательно следить за обеспечением защиты населения. В принятом Владимиром Путиным документе есть отсылки к экстерриториальному характеру защиты россиян.