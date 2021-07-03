Пожилая женщина отдыхала с внуками на пляже и утонула в реке под Астраханью

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Сотрудники спасательных служб подняли со дна реки Бахтемир тело местной жительницы, которая уехала к водоему в компании двух маленьких внуков.

Члены семьи погибшей рассказали правоохранителям, что та ушла купаться с внуками. Но вскоре стало известно о гибели пенсионерки, передает пресс-служба МВД по Астраханской области. Информации о судьбе детей пока нет, но прибывшие на место трагедии спасатели нашли на суше вещи несовершеннолетних.

Водолазы и волонтеры продолжают поиски дошкольника и его брата. Следователи уже начали проверку по факту происшествия и вскоре могут принять решение о возбуждении уголовного дела.